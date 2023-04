Julius Randle, impact immédiat et retour gagnant

Fin mars, Julius Randle a été victime d'une blessure à la cheville. Au moment du bilan médical des New York Knicks, l'intérieur a été annoncé forfait pour la fin de la saison régulière et très incertain pour le premier tour des Playoffs. Et pourtant, pour le Game 1 face aux Cleveland Cavaliers (101-97), il était bel et bien présent.

En double-double (19 points et 10 rebonds), l'ex-joueur des Los Angeles Lakers a même été l'un des grands artisans de ce succès. Même en manque de rythme et parfois en difficulté avec son tir (7/20), Randle a clairement tout donné.

A l'image d'un rebond décisif arraché dans le money-time pour sceller le succès des siens.

"Tous les jours, je me sentais de mieux en mieux. Donc je me disais que j'allais pouvoir le faire. J'étais totalement cuit. Mais nous avons une super équipe. J'ai pu me reposer sur nos gars, JB, Josh, tout le monde. J'avais simplement le besoin de faire mon mieux, puis on allait bien voir le résultat. J'ai simplement eu confiance en mes gars et on a eu une belle victoire d'équipe", a savouré Julius Randle pour ESPN.

Après plus de deux semaines d'indisponibilité, Julius Randle a répondu présent. Sa copie n'a pas été parfaite, mais il a tout donné pour épauler ses partenaires. Une mentalité qui pourrait faire la différence dans une série potentiellement serrée.

