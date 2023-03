Julius Randle a signé la troisième meilleure perf de l’Histoire des Knicks

« C’est une honte de gâcher une telle performance », peste Tom Thibodeau après les 57 points de Julius Randle la nuit dernière. En effet, les New York Knicks se sont inclinés contre les Minnesota Timberwolves (140-134) malgré la performance stratosphérique de leur intérieur All-Star. Mais il est tout de même possible de prendre le temps de saluer cette exploit individuel du bonhomme.

C’est tout simplement le troisième total de points le plus élevé de l’Histoire de la franchise ! Seuls Bernard King, auteur de 60 points, et Carmelo Anthony, 62, ont fait mieux que Randle sous la tunique des Knicks. Cela faisait presque dix ans qu’un joueur new-yorkais n’avait pas dépassé le plateau des 50. Depuis Melo en 2014.

57 POINTS.

Julius Randle was SPECIAL tonight.

He became the fourth @nyknicks player with 55+ points and the FIRST with 55+ points and 8+ threes... MIN tops NYK in a thriller at MSG. pic.twitter.com/oYdCM27ZeD

