Kai Jones continue de se lâcher, cette fois sur LaMelo et Miller

Il n’a pas été sobre depuis combien de temps, Kai Jones ? Déjà complètement éméché – ou sous l’emprise d’une autre substance – lors d’un live Instagram mémorable à la suite duquel tous ses coéquipiers se sont désabonnés de son compte, le jeune joueur de 22 ans a décidé d’enfoncer le clou. Et sa carrière avec. Il prend désormais plaisir à répondre à quiconque le lance sur n’importe quel sujet basket.

Kai Jones dans un état second sur Insta : encore des problèmes pour les Hornets ?

Est-il meilleur que LaMelo Ball et Brandon Miller, les deux stars désignées de sa franchise les Charlotte Hornets ?

« J’ai un meilleur pourcentage aux tirs que ces mecs-là depuis que je suis sorti du ventre de ma mère. Ils ne peuvent pas défendre sur moi donc apprends à connaître le jeu avant de me parler. »

Pourrait-il battre Shaquille O’Neal dans son prime en 1 vs 1 ?

« Je lui mettrai la misère. »

Et LeBron James ?

« 100% oui. »

Il aussi précisé qu’il était « meilleur que Jordan à mi-distance » et qu’il ne s’inquiétait pas d’être coupé par les Hornets. Alors on pourrait se dire que c’est un troll de niveau intersidéral, prendre ça à la rigolade, le considérer comme le Christ Cosmique (et comique) de la NBA etc. Mais c’est finalement sans doute le signe d’un individu qui va très mal. Et qui va probablement quitter la ligue très prochainement.

Drafté au premier tour en 2021 (19e choix), Kai Jones a joué 67 matches avec les Hornets pour 2,7 points et 2 rebonds de moyenne.