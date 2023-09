Kai Jones dans un état second sur Insta : encore des problèmes pour les Hornets ?

Il se passe quelque chose avec Kai Jones, l'intérieur des Charlotte Hornets, mais on ne sait pas encore vraiment quoi. Le Bahaméen était en live sur Instagram jeudi dans ce qui ressemble fort à un état second et altéré par la prise d'une drogue de type Oxycodone, dont les effets ressemblent fort à ce que l'on voit sur la vidéo ci-dessous. Les propos incohérents et l'impression visuelle laissés par Jones risquent fort d'être étudiés de près par la NBA et son employeur. La plupart de ses coéquipiers auraient immédiatement cessé de le suivre sur le réseau social.

S'il a réellement un problème de drogue, Kai Jones, 22 ans, aura plus besoin d'aide et d'un traitement que des moqueries qui ont déjà fleuri à la suite de cette scène. Les Hornets ont décidément bien des soucis avec les joueurs de leur effectif actuel, entre Miles Bridges (violence domestique), James Bouknight (alcoolisme au volant), LaMelo Ball (conduite irresponsable au volant), PJ Washington (séparation houleuse et très médiatisée avec son ex-compagne).

