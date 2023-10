Kai Jones demande son trade des Hornets… et risque une amende

On avait laissé Kai Jones sur une mise à l'écart des Charlotte Hornets, a priori pour son propre bien et avec un contact régulier avec la direction de la franchise pour suivre sa santé mentale. Le jeune intérieur avait posté des vidéos où il semblait dans un état second et des commentaires où il se comparait à plusieurs de ses coéquipiers et critiquait quelques uns des cadres de l'équipe. La situation ne s'est guère arrangée. Jones a continué d'être actif - et un peu déroutant - sur ses réseaux, jusqu'à un nouveau coup d'éclat lundi soir.

Kai Jones a tout simplement posté ce qui est formellement interdit dans le CBA et qui l'expose à une amende. Le post a été supprimé, mais Jones avait écrit : "J'ai officiellement demandé mon trade aux Hornets. #GoatLife". Lorsque l'on se penche sur le règlement, il semblerait que le 19e pick de la Draft 2021 se dirige vers une sanction financière à hauteur de 150 000 dollars.

"Un joueur, le représentant d'un joueur ou une personne agissant pour le compte d'un joueur, qui exprime publiquement le désir d'être tradé vers une autre équipe s'expose à une amende et/ou à une suspension. La pénalité maximale à un joueur qui serait dans ce cas de figure sera de 150 000 dollars".

Kai Jones a joué 46 matches avec Charlotte la saison dernière pour 12 minutes de temps de jeu moyen.

Kai Jones écarté par les Hornets pour soigner sa santé mentale