Kai Jones écarté par les Hornets pour soigner sa santé mentale

Après des vidéos et déclarations un peu perturbantes ces dernières semaines, Kai Jones a officiellement été mis à l'écart par les Hornets, vraisemblablement pour soigner sa santé mentale.

On avait bien compris que quelque chose n'allait pas du côté de Kai Jones ces dernières semaines. Le jeune intérieur des Charlotte Hornets avait posté des vidéos où il semblait dans un état second, puis fait des réponses dans lesquelles il critiquait des coéquipiers, notamment LaMelo Ball, Brandon Miller, Nick Richards et Mark Williams. La réponse de la franchise est intervenue ce weekend.

Les Hornets ont annoncé que Jones, drafté au 1er tour en 2021, serait à l'écart de l'équipe jusqu'à nouvel ordre, sans aucune date de retour annoncée. Kai Jones manquera le training camp pour "raisons personnelles" et son équipe va rester en "communication constante" avec lui. Il ne s'agit pas d'une sanction à proprement parler, mais probablement d'une procédure pour aider le joueur à s'occuper de sa santé mentale.

Kai Jones a joué 46 matches avec Charlotte la saison dernière pour 12 minutes de temps de jeu moyen.

