Kai Jones explique pourquoi il a demandé son trade des Hornets

Les Charlotte Hornets ont conservé Miles Bridges, pourtant reconnu coupable d’avoir frappé son ex-compagne. Leur rookie, Brandon Miller, a admis avoir fourni l’arme à feu qui a été utilisé lors d’un meurtre. Un de leurs prospects James Bouknight a été arrêté ivre au volant avec un pistolet dans son véhicule. Tous sont encore là. En revanche, Kai Jones, le 19e choix de la draft 2021, a été coupé après quelques interventions un peu trop étranges sur les réseaux sociaux.

Bon, le pivot s’en était pris à ses coéquipiers lors de certaines interactions, se jugeant meilleur qu’untel ou untel, et il semblait dans un état de santé mental assez inquiétant. Les dirigeants ont préféré s’en séparer. Ce dernier voulait de toute façon aussi partir puisqu’il avait demandé son trade. Invité d’un podcast, il a expliqué pourquoi.

Kai Jones on why he requested a trade:

“They were concerned about my social media, my sleeping patterns. They wanted me to see a therapist. I ended up going and felt like therapy wasn’t helping. Mitch tells me I’m not allowed to do training camp. That was when I’m like I’m off.” pic.twitter.com/fEzS9OplJ5

