KAT « pique » Westbrook, Draymond Green lui envoie une reprise de volée

Karl-Anthony Towns s’est permis de juger le jeu de Russell Westbrook et Draymond Green s’est empressé de le remettre à sa place.

Karl-Anthony Towns, Russell Westbrook et Draymond Green sont sur un bateau. Et quand le premier émet une critique sur le second, c’est le troisième qui le pousse à l’eau. L’intérieur des Golden State Warriors n’a pas apprécié les mots de celui des Minnesota Timberwolves à propos du meneur des Los Angeles Lakers.

« Il court après ses stats », avait osé KAT. « Une fois je regardais le match contre les Wolves depuis le banc parce qu'on leur bottait le cul, mais lui était toujours sur le terrain alors qu'ils étaient à -20 avec deux minutes à jouer... Sérieux mec. Arrête de parler sur les ‘frères’ et de gueuler après partout que la NBA est une ‘fraternité’ », rétorquait Green.

Boom, bada, boom, ça s’est envoyé. En fait, c’est quand même vachement ironique de la part de Karl-Anthony Towns, un joueur qui a justement la réputation de VRAIMENT chercher ses stats, au point où il avait lui-même fini par le reconnaître. Cela dit, Russell Westbrook semble lui aussi intéressé par le sujet, au point de confondre parfois chiffres et impact réel sur le terrain. Tout ceci étant dit, la déclaration originale de Towns était plus complète.

« Clairement, il fait des stats. Il court après. Cela dit, je trouve que c'est un joueur incroyable. Peu importe ce que les gens disent. Tu sais à quel point c'est dur de faire un triple-double ? Et qu'est-ce qu'il joue dur ! Je trouve juste que parfois il joue trop vite. Il essaye de faire trop de choses. »

Ça change la donne. Le message se voulait quand même élogieux. Même si, là aussi, Karl-Anthony Towns confond faire un triple-double et vraiment apporter à son équipe. Typiquement le raisonnement d’un mec qui court après ses stats.

