L’aveu inquiétant de Karl-Anthony Towns sur son état d’esprit

Ça fait maintenant quelques années que les Minnesota Timberwolves sont mauvais. Avec une seule exception : un très court passage – une saison et des poussières – de Jimmy Butler au sein de la franchise. Si l’arrière All-Star a su mener l’équipe en playoffs, il s’est vite barré sans rater l’occasion d’envoyer des piques aux jeunes « stars » désignées de l’équipe de l’époque, Karl-Anthony Towns et Andrew Wiggins.

L’insider Amin Elhassan se remémore notamment d’un moment où Butler, alors blessé et en tenue de ville sur le banc, avait balancé une feuille de statistiques tendue en plein match.

« C’était dirigé à Karl-Anthony Towns qui, à chaque fois qu’il rejoignait le banc, demandait à voir la feuille de stats. Il regardait où il en était. Il y a pas mal d’histoires sur lui dans des matches où les Wolves menaient de 20 points et il se rendait compte qu’il était à 20 points et 9 rebonds. Donc il était frustré et en colère de ne pas avoir atteint ses standards. »