Karl-Anthony Towns fidèle malgré les turbulences des Wolves ?

Les Minnesota Timberwolves ont surpris tout le monde en annonçant le licenciement de Gersson Rosas. Même Karl-Anthony Towns. Sur les réseaux sociaux, l'intérieur n'a pas caché son étonnement après le départ du président des opérations basket, visiblement débarqué pour une affaire extra-sportive.

Sélectionné au #1 pick de la Draft NBA 2015, KAT a connu de nombreuses turbulences chez les Wolves. Particulièrement instable, cette franchise, malgré des ambitions, a du mal à véritablement progresser.

Dans cette situation, le natif du New Jersey pourrait-il demander son départ ? D'après les informations du journaliste de The Athletic Jon Krawczynski, Towns n'a absolument pas réclamé un trade. Et il ne s'agit pas de la tendance.

Sous contrat jusqu'en 2024, le talent de 25 ans se sent plutôt bien dans l'effectif actuel, avec son ami D'Angelo Russell et le prometteur Anthony Edwards. Puis depuis 24 heures, les dirigeants des Wolves s'activent pour lui faire comprendre le départ de Rosas.

D'ailleurs, la direction de Minnesota a visiblement contacté l'intégralité du groupe. Le but ? Réaffirmer les objectifs de l'équipe malgré ce récent changement. Si cette nouvelle se confirme, la fidélité de Karl-Anthony Towns représente en tout cas une excellente nouvelle pour le projet des Wolves.

