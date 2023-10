Karl-Anthony Towns toujours sur le radar des Knicks

L'intérieur des Minnesota Timberwolves Karl-Anthony Towns représente une piste surveillée par les New York Knicks.

On le sait, les New York Knicks se montrent particulièrement attentifs sur le marché. Avec de nombreux atouts, la franchise new-yorkaise peut passer à l'offensive pour un joueur majeur. Comme l'intérieur des Minnesota Timberwolves Karl-Anthony Towns ?

Par le passé, l'international dominicain a été régulièrement associé aux Knicks. Et à l'approche de cette saison 2023-2024, la situation de KAT chez les Wolves reste incertain. En l'état, Minnesota va repartir avec le même noyau dur.

Mais si les résultats ne suivent pas, des changements seront indispensables. Avec certainement des rumeurs avec Towns et Rudy Gobert (plus difficile à bouger). En tout cas, selon les informations du journaliste du New York Post Stefan Bondy, les Knicks surveillent la situation du joueur de 27 ans.

Si le natif d'Edison devient disponible sur le marché, New York risque de s'intéresser à lui. En effet, en interne, l'entraîneur new-yorkais Tom Thibodeau a visiblement donné son feu vert pour coacher à nouveau KAT.

Après une collaboration mitigée à Minnesota, les deux hommes ont d'ailleurs parlé pour s'expliquer. Avec cette histoire réglée, une nouvelle association semble envisageable. Il va falloir être attentif au cas Karl-Anthony Towns sur cet exercice.

