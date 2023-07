Karl-Anthony Towns sur la ligne des transferts ?

Chaque année, le futur de Karl-Anthony Towns dans le Minnesota semble un peu plus incertain. Le pivot, premier choix de la draft en 2015 et au cœur du projet de la franchise depuis, n’est plus aussi intouchable qu’auparavant. Les Wolves l’auraient même mentionné dans des négociations au mois de juin.

Avant la draft, le nom de Towns est apparu dans des discussions, selon Ian Bagley de SNY, invité dans le podcast de Zach Lowe. Cela ne signifie pas que son équipe cherche activement à le transférer, mais laisse tout de même entendre qu’un trade pourrait arriver dans un avenir proche si une opportunité se présente.

Karl-Anthony Towns a signé l’été dernier une extension de contrat massive de 244 millions de dollars sur quatre ans. Il touchera l’année prochaine un salaire de 52,4 millions et disposera en 2027-2028 d’une player option estimée à 65 millions de dollars. Malgré cet engagement important, les Wolves pourraient revoir leurs plans si son tandem avec Rudy Gobert ne fonctionne pas la saison prochaine.

Les Knicks étaient notamment cités, à la fin de la saison, parmi les équipes intéressées par le triple All-Star. Mais jusqu’ici, les rumeurs restent timides et laissent penser qu’un trade est encore loin de se concrétiser.

« Nous restons extrêmement optimistes à ce sujet », a cependant affirmé Chris Finch, coach de Minnesota, à propos de cette association. Au micro de Yahoo Sports, l’entraîneur a assuré que le projet de l’équipe n’avait pas changé : « Nous n’avons jamais vu cela comme quelque chose sur une seule année. »

