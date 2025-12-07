Kawhi Leonard est-il devenu un mauvais défenseur ?

Kawhi Leonard a toujours été considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de la ligue et à juste titre. L’ailier des Clippers a remporté deux fois le titre de DPoY et était un cauchemar pour ses adversaires au plus fort de sa domination avec San Antonio et Toronto. Mais cette saison, les chiffres racontent une histoire bien différente et presque choquante pour un joueur de son calibre, en pleine grisaille collective chez les Clippers.

Selon les données de tracking de la NBA, les adversaires shootent 55,9% lorsqu’il est le défenseur principal, contre une expected FG% de 46,6%. L’écart de +9,3%, extrêmement élevé, le place parmi les cinq pires joueurs de la ligue dans cette catégorie (hors échantillons trop faibles pour être comptabilisés). C’est le genre de stat qu’on associe plutôt à des défenseurs régulièrement ciblés… pas à Kawhi Leonard.

Bien sûr, ce type de données n’est pas parfait : le contexte, les aides, les rotations ratées ou les matchups forcés peuvent biaiser la lecture. Mais combiné au fait que les Clippers restent mauvais défensivement même lorsqu’il est sur le terrain, difficile d’ignorer le signal. D’autres indicateurs, comme l’EPM défensif, confirment d’ailleurs une tendance négative : Kawhi Leonard se situe seulement au 29e percentile cette saison.

Est-il “devenu” un mauvais défenseur ? Probablement pas dans l’absolu. Mais il n’est plus, pour l’instant, cette terreur défensive et ce two-way player d’élite pour lesquels la franchise a tant misé à l’époque.

La question est maintenant de savoir s’il sera en mesure de redevenir lui-même et d’aider Los Angeles à se relever de cet infâme début de saison.