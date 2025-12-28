Kawhi Leonard fait la meilleure saison de l’histoire… sur la ligne !

Au milieu des galères des Clippers, Kawhi Leonard est en train de réaliser un exercice historique... sur la ligne des lancers francs.

Avec le début de saison catastrophique des Los Angeles Clippers, on passe un peu à côté du fait que Kawhi Leonard fait une superbe saison individuelle sur le plan statistique. Si son adresse à 3 points n'est pas encore revenue, l'ancien ailier des Spurs et des Raptors tourne quand même à plus de 26 points, 6 rebonds et 3 passes à 48%. Le plus fou, c'est qu'il est même sur les bases d'une saison absolument historique en termes d'adresse sur la ligne des lancers.

Kawhi Leonard n'a raté que deux lancers depuis le début de la saison et en 20 matches, affichant un époustouflant 107/109 dans l'exercice. On imagine qu'il ne restera pas à 98.2%, mais si c'est le cas, cela le placera sur le trône avec la saison la plus adroite de tous les temps en NBA sur la ligne des lancers.

A l'heure actuelle, parmi ceux qui ont disputé un nombre de matches suffisants, c'est l'Espagnol José Calderon (98.1% en 2008-2009 avec Toronto), avec un 151/154, qui est le recordman, devant Calvin Murphy (95.8% en 1980-1981 avec Houston), Mahmoud Abdul-Rauf (95.6% en 1993-1994 avec Denver) et Ray Allen (95.2% en 2008-2009 avec Boston).

Kawhi Leonard échangerait sans doute cet accomplissement statistique contre une spectaculaire remontée des Clippers en deuxième partie de saison. A l'heure actuelle, même s'ils vont mieux, les Californiens sont 13e de la Conférence Ouest avec 9 victoires et 21 défaites en 30 matches.