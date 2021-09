L’option sur la dernière année de contrat de Kawhi Leonard laissait planer le doute pendant la saison : l’ailier All-Star allait-il réellement réfléchir à l’idée de quitter les Los Angeles Clippers, une franchise rejointe en 2019, juste après le titre avec les Toronto Raptors ? Pour nous, ça semblait improbable, voire impossible.

Mais la personnalité mystérieuse du bonhomme, ainsi que les caprices de son entourage (enfin, son oncle) donnaient de la matière à ceux qui l’imaginaient changer soudainement de cap. Auteur d’un superbe parcours en playoffs avec les Clips, il a finalement prolongé pour quatre ans – et 176 millions de dollars – à Los Angeles.

« Je suis là. Je suis là pour être un joueur des Clippers et je ne changerai pas d’équipe, sauf catastrophe », assure KL lors du media day. « Cet été, je voulais sécuriser un contrat. Et je voulais aussi me donner l’opportunité de revenir à la compétition cette saison. Si j’étais sûr de ne pas rejouer, je n’aurais pas prolongé. »