Kawhi Leonard peut-il être tenté par un départ de Los Angeles cet été ?

Il n'est arrivé aux Clippers que depuis un an et demi. Cet été, Kawhi Leonard aura déjà l'occasion de tester à nouveau le marché via sa player option. Evidemment, rien n'indique qu'il pourrait déjà faire ses valises. Le double champion NBA est revenu chez lui, à Los Angeles. Il y a le choix sportif, mais aussi la ville dont il est originaire. Mais clairement, tout ne se passe pas comme sur des roulettes.

L'an passé, les Clipps ont subi une déconvenue supplémentaire avec ce 3-1 remonté par les Nuggets. La franchise fait le yoyo cette saison même s'ils font évidemment partie des favoris pour le titre. N'empêche qu'une nouvelle sortie de route prématurée pourrait donner des idées au Klaw. Et un agent est venu mettre le premier grain de sable. La superstar serait intriguée par le projet du Miami Heat.

La faisabilité d'une telle transaction est pour l'instant très peu probable à ce stade de la saison. La tendance pencherait même plus du côté d'une prolongation. Kawhi Leonard est focus sur le fait de ramener un premier trophée dans l'une des équipes maudites de NBA. Même si cela se passe mal, encore une fois, en mai-juin, il aura une 3e chance en 2021-22 s'il décide d'activer sa player option.

Malgré tout, ces bruits de couloir sont normaux, encore plus pour un joueur du calibre de Leonard qui a déjà connu deux transferts. Pat Riley reste un dirigeant de premier ordre, capable de tout. En 2022, ou même cet été, Kawhi Leonard pourra écouter les discours des autres franchises. S'il est vraiment intriguée par le fait de cohabiter avec Jimmy Butler, Bam Adebayo et les autres jeunes stars du Heat, il aura l'oreille sensible.

Mais nous en sommes encore loin, très loin...

Fin du suspense autour de l'avenir de Kawhi Leonard ?