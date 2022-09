Aux Clippers, le retour de Kawhi Leonard attendra encore un peu

Le dernier match de Kawhi Leonard remonte déjà à plus d’un an. Blessé aux ligaments croisés antérieurs, il n’a pas disputé la moindre rencontre pour les Los Angeles Clippers cette saison. L’ailier a préféré se concentrer sur sa guérison et est désormais proche de revenir sur les parquets.

Alors que les Clippers se déplacent à Seattle pour le début de la présaison, la star de l’équipe ne sera pas de la partie. Lors du Media Day, ses coéquipiers se sont montrés rassurants sur la forme du MVP des Finales 2019, qui participe bel et bien au training camp. Tyronn Lue a toutefois affirmé que l’équipe tentait de limiter sa charge de travail malgré ses progrès physiques, d'après Andrew Greif du LA Times.

Day 3 at Clippers camp in Vegas, Norm Powell says Kawhi doesn’t look like he hasn’t played an NBA game since June 2021. pic.twitter.com/TLrOe0WYhr

— Andrew Greif (@AndrewGreif) September 29, 2022