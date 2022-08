Les Clippers favoris des GM, pourquoi ce n’est pas si bête

Les Los Angeles Clippers ont peut-être la meilleure équipe à l’Ouest depuis deux ans. Ça peut paraître étonnant, présomptueux et même maladroite comme analyse sachant qu’ils se sont plantés en finales de Conférence en 2021 avant de manquer les playoffs la saison dernière. Sauf qu’il leur manquait Kawhi Leonard à chaque fois.

Sauf nouvelle(s) blessure(s) – et c’est un scénario qu’il ne faut pas écarter vu le passif des stars de l’équipe – les Californiens seront enfin au complet au coup d’envoi du nouvel exercice. Avec donc Leonard, de retour après un an d’absence suite à une déchirure des ligaments du genou.

Cette équipe peut faire peur. Elle possède l’un des cinq meilleurs joueurs du monde. On l’oublierait presque, parce qu’il est souvent sur la touche, mais Kawhi est une machine physique et technique. Il sait dominer en playoffs et il l’a prouvé à plus d’une reprise.

On retrouve à ses côtés la meilleure « deuxième option » du championnat. Paul George est un basketteur complet, un scoreur et un excellent défenseur, et il fait aussi partie du top-15 NBA. Sauf qu’il a aussi le mérite de savoir parfaitement se muter dans la peau d’un deuxième leader, statut que certaines stars ont parfois du mal à assumer quand elles rejoignent un joueur plus fort.

Tyronn Lue n’est peut-être pas le coach le plus réputé de la ligue mais, mine de rien, il a su insuffler une énergie différente à ce groupe. Il en a fait des guerriers alors que les Clippers ont longtemps été considérés comme « soft. » Le reste de l’effectif est très profond avec des postes doublés, des 3 and D en pagaille, de la jeunesse, de l’expérience et du talent. Nicolas Batum, Reggie Jackson, Marcus Morris, John Wall, Terrance Mann, Ivica Zubac, etc. Cette équipe peut vraiment faire peur.

En tout cas, les GM croient en elle. Sur les 15 interrogés par ESPN, 5 pensent que les Clippers finiront champions en 2022. Plus de votes que n’importe quelle autre équipe. Les Milwaukee Bucks en ont récolté 4, tout comme les Boston Celtics, tandis que les Golden State Warriors en comptent 2.

"Je ne pense pas que Kawhi Leonard jouera assez pour être élu MVP mais je pense qu'il s'en fout de ça. Par contre, il y a de fortes chances qu'il soit en mesure de finir MVP des playoffs", confie l'un d'entre eux.

C’est intéressant de constater que les dirigeants n’ont pas oublié les Clippers, qui passeront probablement derrière Bucks, Celtics ou Warriors si la question était posée à un public plus large.

