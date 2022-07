Draymond Green chambre salement les Los Angeles Clippers

Les ESPYs ne sont pas qu’une simple cérémonie de récompenses pour sportifs. C’est visiblement aussi là où certains d’entre eux peaufinent leur prochain spectacle. Si Stephen Curry a scoré sur tout le monde niveau vannes, Draymond Green s’est lui aussi fait plaisir. Sa cible ? Les Los Angeles Clippers.

Stephen Curry tacle LeBron James aux ESPY Awards

Pendant son « show », Stephen Curry s’est vu interrompre par son coéquipier aux Golden State Warriors. On notera au passage l’excellent jeu d’acteur du meneur…

Draymond Green s’est présenté comme s’il était en train de faire son fameux podcast. Et a lâché une punchline vicieuse à l’attention des Los Angeles Clippers.

« Je suis en direct de Los Angeles, maison-mère de sept équipes professionnelles… et des Clippers. »

"I'm live from LA, home of seven professional teams... and the Clippers."

Draymond Green at the ESPYs 😂pic.twitter.com/lUVi2K62rE

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) July 21, 2022