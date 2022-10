Kawhi Leonard, un retour en douceur en sortie de banc

Plus de 16 mois après son dernier match, Kawhi Leonard a retrouvé les parquets NBA cette nuit. Lors de la victoire des Los Angeles Clippers face aux Lakers (103-97), l'ailier a compilé 14 points et 7 rebonds en 21 minutes. Limité dans ses minutes, l'ex-joueur des San Antonio Spurs a évolué dans un rôle en sortie de banc.

Un choix de la part du natif de Los Angeles et du staff des Clippers afin de le remettre, petit à petit, dans le rythme. Sans la moindre surprise, le coach Tyronn Lue n'a pas l'intention de prendre le moindre risque dans la gestion de Leonard.

Et il y aura un gros "load management" autour de lui dans les prochaines semaines.

"Ce n'est pas comme si ça allait être sur du long terme. Cela peut d'ailleurs toujours changer s'il ne se sent pas à l'aise pour le faire. Et nous pouvons nous adapter pour lui permettre de choisir la meilleure option. Il n'a pas joué depuis 15 ou 16 mois, donc on ne peut pas s'attendre à ce qu'il soit excellent tous les soirs. Il doit aussi comprendre que ce sera un processus. Il y aura des moments où il ressemblera à Kawhi Leonard. Et d'autres où il essaiera juste de retrouver des sensations et ne jouera pas bien. Il doit comprendre qu'aussi grand qu'il soit, cela ne va pas se faire du jour au lendemain. Nous devons être patients avec lui à cet égard et il doit être patient avec lui-même également", a commenté Tyronn Lue face à la presse.

Kawhi Leonard voit déjà plus loin

Avec son flegme habituel, le joueur de 31 ans n'a pas semblé perturbé par cette situation. Privé de back-to-back, Leonard a tenu un discours collectif au moment de parler de ce nouveau rôle.

"Peu importe mes minutes, je dois m'assurer de participer à la victoire de mon équipe. Vous savez, mon objectif reste d'apporter sur mes minutes, de m'amuser, bien évidemment de rester en bonne santé et surtout de gagner. Nous l'avons fait ce soir, mais il s'agit simplement du premier match, il y a encore beaucoup à construire. En tant que leader, je sais que nous avons des gars dans l'équipe qui peuvent remplir mon rôle dans le 5 de départ. Donc je dois simplement tirer profit de mes minutes. Il faut que je récupère mes sensations, en m'assurant de rester en bonne santé. Je dois ensuite graduellement augmenter mes minutes pour renforcer mon genou. Quand tu joues 35 minutes par match, tu peux facilement t'affaiblir sur le plan physique. Je vais suivre le plan des médecins. C'est une longue saison, et j'ai envie de jouer les Playoffs", a ainsi prévenu Kawhi Leonard.

Pour les Clippers, cette gestion de l'ancienne star des Toronto Raptors sera décisive. Avec un grand Leonard, cette franchise peut clairement prétendre au titre NBA. En tout cas, l'effectif semble clairement armé pour viser très loin.

Mais il faut pouvoir compter sur son retour au plus haut niveau. Ainsi, il paraît donc logique pour Los Angeles de prendre de grandes précautions et d'aborder son retour en douceur. Et peu importe son rôle pour l'instant, Kawhi Leonard se projette déjà plus loin...

