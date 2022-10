Paul George : « Kawhi Leonard est le numéro 1 »

En NBA, pour gagner, il est nécessaire de pouvoir compter au moins deux stars dans son effectif. C’est pourquoi les meilleurs joueurs du monde cherchent souvent à s’associer, histoire de maximiser leurs chances de décrocher une bague. Ça c’est pour la théorie. Parce qu’en pratique, jouer avec un autre mâle alpha peut s’avérer souvent compliqué. Il y a des histoires d’ego, bien sûr, mais aussi de complémentarité. Certains All-Stars cohabitent sans pour autant réussir à créer une vraie synergie. Et c’est aussi en ça que Paul George est un joueur à part dans cette ligue.

Il n’y a pas si longtemps, l’ailier s’immisçait dans les courses pour le MVP. Il a le talent et l’aura d’un « franchise player. » Et sans ses blessures à répétition, il serait souvent considéré parmi les 10 basketteurs les plus forts de cette planète. Sauf que voilà, PG évolue avec un joueur encore plus doué : Kawhi Leonard. Et ça ne le gêne pas.

« Kawhi est le numéro 1 et ça me va parfaitement. Je peux déclarer publiquement que je suis la deuxième option et lui la première. Je n’ai aucun problème avec ça. Mon boulot c’est de faire progresser tout le monde », confie l’intéressé.

Ça pourrait sembler anodin mais ça ne l’est pas. Paul George a le bon état d’esprit. Il est, de facto, la meilleure deuxième option de la ligue. Anthony Davis ou… LeBron James devrait prétendre à ce titre honorifique mais la hiérarchie est parfois floue aux Los Angeles Lakers. Pour en revenir aux Clips, il est important de souligner que George est aussi impeccable dans le jeu. Il sait fonctionner avec Leonard, il sait quand il doit aussi prendre le match à son compte. Il fait les efforts comme un joueur de devoir tout en ayant les attributs d’une superstar.

C’est pourquoi la franchise hollywoodienne fait figure de favoris sur le papier. Encore que pour gagner, il faut aussi rester en bonne santé. L’une des plus grosses lacunes du tandem des Clippers.