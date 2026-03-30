Les Warriors intéressés par une autre superstar que Giannis Antetokounmpo ?

Giannis Antetokounmpo, LeBron James… des grands noms circulent fréquemment du côté des Golden State Warriors. La franchise californienne entre dans la fin de son ère Stephen Curry et elle semble sur le déclin, à l’image de sa 10eme place à l’Ouest. Les blessures de Jimmy Butler ou de Curry lui-même n’ont pas aidé, bien évidemment, mais les Dubs sont tout de même descendus dans la hiérarchie NBA. Ils espèrent tout de même revenir en force dès la saison prochaine afin d’offrir à leur icône l’opportunité d’avoir une équipe compétitive pour les dernières années de sa carrière.

Selon Marc Stein, une autre superstar pourrait plaire au front office de Golden State. « Les Warriors ont essayé de recruter Kawhi Leonard le soir de la deadline. Les Clippers ont refusé sur le moment mais il est raisonnable de penser que les Warriors vont relancer cette piste. » Tout comme il est probable que les Angelenos recalent à nouveau leurs concurrents. Les Clips ont certes entamé une période de transition en rajeunissant l’effectif avec Bennedict Mathurin, Darius Garland, etc. Mais Kawhi Leonard reste leur meilleur joueur et il est parfois difficile d’imaginer son trade avant la fin de l’enquête de la NBA à son sujet. La franchise hollywoodienne est susceptible d’être sanctionnée vu qu’elle est soupçonnée d’avoir détourné le Salary Cap pour payer Leonard bien au-delà de son contrat.

Les Warriors disposent d’une belle brochette de tours de draft ainsi de quelques jeunes de qualité comme Brandin Podziemski ou Will Richard. Ils peuvent aussi refourguer le contrat expirant de Butler dans un éventuel trade d’envergure.