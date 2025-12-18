Kawhi Leonard se voyait plus fort que Kobe Bryant, à tort ou à raison ?

En 2019, après le titre avec les Raptors, Kawhi Leonard se voyait meilleur que Kobe Bryant. La suite lui a donné tort, mais on comprend l'idée.

Kawhi Leonard a toujours donné l'impression d'être un type humble et qui n'avait pas nécessairement la prétention de se placer parmi les plus grands de l'histoire de la NBA. L'ego de l'ailier des Los Angeles Clippers est sans doute un peu plus développé qu'il n'y paraît. Invité du podcast "Unguarded" avec Kevin Durant, Fred VanVleet, ancien coéquipier de Kawhi à Toronto, a révélé que l'intéressé se tenait en très haute estime à l'époque du titre remporté par les Raptors.

"Un jour, j'ai entendu par hasard une conversation à laquelle participait Kawhi. Il ne l'a pas dit directement, mais ce qui ressortait de ça, après qu'on ait gagné le titre de champion, c'était : 'Je suis meilleur que Kobe'. Sur le coup, j'ai eu une réaction choquée. Pour moi, depuis que je suis gamin, Kobe c'est ce qui se fait de mieux. Puis j'ai commencé à me demander ce que je penserais si j'étais à sa place", explique VanVleet, aujourd'hui à Houston.

La question mérite d’être posée : Kawhi Leonard avait-il raison de penser cela en 2019 ? Si l’on parle du pic de performance, la discussion n’est pas absurde. Cette saison-là, Kawhi est tout simplement injouable. Il domine des deux côtés du terrain, porte Toronto au titre avec l’un des runs de playoffs les plus impressionnants de l’ère moderne et s’impose, aux yeux de beaucoup, comme le meilleur joueur du monde. Dans cet instant précis, il coche toutes les cases que Kobe Bryant incarnait à son sommet : leadership silencieux, défense élite, sang-froid absolu dans les moments décisifs.

En rejoignant les Clippers, le scénario semblait écrit. Trois titres, trois équipes différentes, trois MVP des Finales : un accomplissement inédit qui l’aurait fait basculer dans une autre dimension historique. Mais la suite a été bien moins glorieuse. Les blessures, la gestion de son corps et les échecs répétés de Los Angeles ont brisé cet élan.

Au final, Kawhi pouvait peut-être se sentir au-dessus de Kobe à l’instant T. Sur la durée, en revanche, la longévité, l’impact culturel et la constance de Bryant restent hors de portée.