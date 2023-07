L'AS Monaco vient de frapper un très gros coup sur le marché des transferts. L'ambitieux club de la Principauté, champion de France en titre, va annoncer ce vendredi l'arrivée de Kemba Walker sur le Rocher. L'ancien meneur des Charlotte Hornets, des Boston Celtics, des New York Knicks et des Dallas Mavericks, quatre fois All-Star entre 2017 et 2020, sera la recrue phare du mercato monégasque.

Depuis sa tombée en disgrâce à New York sous les ordres de Tom Thibodeau et après une pige à Dallas, Kemba Walker, 33 ans, n'a pas retrouvé de challenge à sa convenance. Ses problèmes au genou gauche ont, dit-on, dissuadé beaucoup de franchises de tenter de le relancer. L'ancienne star de UConn va donc emprunter le chemin de l'Europe et renforcer une ASM qui visera encore très gros la saison prochaine, que ce soit sur le plan domestique ou en Euroleague.

Le natif du Bronx a aussi un passé avec Team USA puisqu'il faisait partie de l'équipe de 2019 qui avait échoué au Mondial en Chine. En carrière en NBA, Kemba Walker tourne à 19.3 points et 5.3 passes de moyenne. Au vu de son CV et de son talent, il devient assurément l'un des meilleurs ex-joueurs NBA à tenter l'aventure en Europe.

