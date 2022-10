Kemba Walker très bientôt libéré par les Pistons

Kemba Walker n'a pas publiquement vendu ses services pour rien. A l'approche du début de la saison régulière, le meneur a fait sa publicité pour obtenir une opportunité en NBA. Pourtant, le joueur de 32 ans se trouve toujours, officiellement, sous contrat avec les Detroit Pistons.

Mais débarqué en provenance des New York Knicks, le natif du Bronx le savait parfaitement : il ne figure pas dans les projets de cette franchise. Et d'après les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania, la formation de Motor City a prévu de le couper avant la deadline de lundi.

Une décision logique pour les Pistons, qui n'ont jamais eu l'intention de l'intégrer. Il faut dire que Detroit se montre très bien fourni à ce poste avec notamment les développements de Cade Cunningham et de Jaden Ivey à privilégier.

Désormais, une question va se poser : quelle équipe pour donner une nouvelle chance à Walker ? Après un exercice 2021-2022 décevant, l'ex-star des Charlotte Hornets ne dispose pas d'une grosse cote de popularité.

Et surtout, malgré ses propos, il existe une grosse incertitude par rapport à sa forme physique. Surtout qu'il n'a pas participé au training camp à Detroit. Un nom de plus sur le marché des joueurs libres...

Kemba Walker bientôt libre, qui pour relancer l’ancien All-Star ?