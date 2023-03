Kenneth Lofton Jr nommé Rookie of the Year de G League

Graine de star aux États-Unis, Kenneth Lofton Jr est un véritable phénomène. L’intérieur du Memphis Hustle, équipe affiliée aux Grizzlies, a été nommé Rookie of the Year de G League. Un bon moyen de se faire remarquer des franchises NBA.

This rookie is SPECIAL! 🤩

After averaging a double-double with 20.2 PTS, 10.5 REB & 3.9 AST, @MemphisHustle Two-Way star Kenneth Lofton Jr. (@itzjunior35) has been named 2022-23 @Kia NBA G League Rookie of the Year! pic.twitter.com/xBV1bXqIAC

— NBA G League (@nbagleague) March 31, 2023