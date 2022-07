Kevin Durant à Miami, ça n’a presque aucune chance d’aboutir

Kevin Durant n'est pas en fin de contrat, loin de là, mais il a tout de même une wishlist, histoire d'influencer si possible les Nets dans leurs discussions avec des franchises. Parfois, les équipes sont diplomates et tentent d'accéder à la requête des joueurs qui souhaitent s'en aller. Parfois, elles choisiront simplement le meilleur deal possible, même si cela implique d'envoyer ledit joueur aux antipodes de la destination qu'il souhaitait. "KD" connait sa valeur et joue un peu avec le feu.

Selon The Athletic, la star de Brooklyn, qui a demandé son trade cette semaine, aurait fait une demande pour le moins déraisonnable au Miami Heat, l'un de ses prétendants. Kevin Durant ne souhaiterait pas jouer à Miami si un seul des membres du trio Jimmy Butler-Bam Adebayo-Kyle Lowry n'était pas présent à son arrivée. Pour Adebayo, il n'y a pas de risque, puisque Brooklyn ne peut pas héberger de deuxième joueur dans la même situation que Ben Simmons en termes de protection de contrat. Pour Butler et Lowry, c'est un peu différent. Si les Nets doivent accepter une offre, il faudra qu'elle soit gigantesque.

En dehors de Butler, les Floridiens n'ont pas vraiment de monnaie d'échange capable de satisfaire leurs homologues. D'autant que le prix demandé a forcément augmenté au regard de e qui s'est passé entre Utah et Minnesota pour le trade de Rudy Gobert. Autant dire que la probabilité de voir Kevin Durant porter le maillot du Heat, malgré son souhait d'éventuellement jour à South Beach, est extrêmement maigre à l'heure actuelle.

D'autres franchises ont des atouts bien plus importants au moment de s'asseoir à la table des négociations. On pense notamment aux Toronto Raptors, qu'Adrian Wojnarowski a déjà ciblé comme un candidat caché mais réel pour récupérer la superstar. A cet instant, il ne semble pas que Brooklyn discutera si un ou deux All-Stars et une palanquée de futurs picks ne sont pas inclus dans un package.

