Kevin Durant claque la porte, un choc et des destinations possibles

Dans ce nouvel épisode, on évoque la demande de trade de Kevin Durant et les premiers moves forts de la free agency NBA.

Kevin Durant a décidé d'éclipser la free agency à lui tout seul en demandant à quitter les Brooklyn Nets. Ce move, s'il se produit bien, renverserait encore l'échiquier en NBA. On parle de ça et des moves qui nous ont marqués dans les premières heures de la free agency dans l'épisode de cette semaine du podcast Reverse/BasketSession, avec Théophile Haumesser, Antoine Pimmel et Shaï Mamou.

