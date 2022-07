Parmi les équipes susceptibles de passer à l'action pour Kevin Durant, attention de ne pas mettre de côté les Toronto Raptors. On sait que le prix demandé par les Brooklyn Nets sera, logiquement, gigantesque, pour qu'un deal se concrétise. Avec ce qu'ont lâché les Wolves pour recruter Rudy Gobert, il n'y a aucune raison pour que Sean Marks se montre trop pressé et trop peu gourmand avec un joueur - qui plus est l'un des meilleurs de tous les temps - auquel il reste 4 ans de contrat. C'est là que la force de frappe et l'audace des Raptors peut entrer en jeu.

D'après Adrian Wojnarowski d'ESPN, Masai Ujiri, le boss de la franchise, attend son heure et se prépare à entrer dans la danse. Le pape du scoop a ainsi déclaré lors du programme spécial de sa chaîne sur la free agency :

"Il y a une équipe qui rôde dans le dossier Kevin Durant. Ce sont les Toronto Raptors. Ils ont toutes les pièces qu'il faut et des picks pour boucler un deal. On a vu que Masai Ujiri est capable de tenter des paris avec ce qu'il a fait pour Kawhi Leonard à l'époque, alors qu'il n'avait qu'un an de contrat. Il faut voir jusqu'où les Raptors seront prêts à aller. En temps normal, ils n'auraient pas du tout voulu se séparer de Scottie Barnes. Mais en le mettant dans l'offre avec les autres joueurs qui peuvent permettre de faire fonctionner l'offre, comme Pascal Siakam, ils pourraient devenir très crédibles pour recruter Kevin Durant".

La situation est évidemment très différente de celle qui a poussé Toronto à trader DeMar DeRozan à San Antonio en 2018. Kawhi Leonard n'avait plus qu'un an de contrat et tout le monde savait qu'il voulait absolument signer à Los Angeles au terme de celui-ci. Kevin Durant ne pourra pas partir librement de sa prochaine équipe si les choses ne se passent pas comme il le souhaite à l'été 2023. Le pari est risqué, puisqu'il faut hypothéquer beaucoup d'atouts pour un joueur qui aura 34 ans à la reprise de la saison. Mais le joueur en question est de ceux qui vous rendent immédiatement crédible pour remporter un titre...

