Kevin Durant trop accro à Twitter pour Steve Kerr ? Il s’agace sur Twitter !

Kevin Durant adore Twitter. Il adore encore plus s'embrouiller sur Twitter. Désormais libéré de ses faux comptes, l'ailier des Brooklyn Nets se lâche de plus en plus. Pourtant, son entraîneur aux Golden State Warriors Steve Kerr avait tenté de le détacher des réseaux sociaux.

Pour lui permettre de mieux se concentrer sur son jeu, le coach des Dubs l'avait poussé à adopter la méthode de LeBron James : ignorer totalement ses détracteurs. Mais KD n'a jamais réussi à le faire. Il n'a jamais eu l'envie de le faire.

Et avec les récentes révélations réalisées à ce sujet, Durant s'est agacé... sur Twitter.

"Je ne vois pas de problème à ce que j'interagisse avec les fans de basket, cela devrait même être encouragé... Steve aurait également dû dire que je ne suis jamais en retard et que je travaille chaque exercice à l'entraînement à la vitesse d'un match. Cela devrait être plus intéressant à souligner que ce que je fais sur Twitter", a déploré Kevin Durant.

Autant dire que la star des Nets n'a absolument pas l'intention de changer. Mais est-ce vraiment productif sur le plan sportif de perdre son énergie à répondre à ses détracteurs ? En Playoffs cette saison, Kevin Durant a été en tout cas excellent malgré ses chamailleries sur Twitter.

