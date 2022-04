La série au premier tour des Playoffs entre les Boston Celtics et les Brooklyn Nets a débuté par un Game 1 superbe. En plus d'un match disputé et d'un dénouement au buzzer, l'atmosphère a été électrique par rapport à la relation entre Kyrie Irving et le public du TD Garden.

Sans surprise, les fans des Celtics n'ont toujours pas digéré le départ du meneur en 2019. Et de son côté, le natif de Melbourne, provoqué et insulté, a décidé de répondre. Une situation qui ajoute forcément du piment à cet affrontement.

Pour Kevin Durant, il s'agit simplement de la preuve de l'amour ressenti par Boston pour son partenaire à l'époque.

"C'est enraciné dans l'amour. Ils l'ont aimé par le passé. Ils l'ont encouragé, ont acheté ses produits, ont vécu des expériences inoubliables en venant le voir jouer. Alors quand on leur arrache tout ça à cause de quelque chose comme un échange... C'est comme si une partie d'eux était partie aussi. Cela montre que les gens se soucient de nous, qu'ils ont des émotions et qu'ils respectent et admirent vraiment qui nous sommes en tant qu'individus. Parfois, ça devient un peu sombre et profond, mais c'est juste la façon dont le cerveau humain fonctionne. Nous comprenons donc tout cela, et les fans comprennent aussi d'où nous venons. Car nous avons tous nos propres plateformes et nous parlons de ce genre de choses. C'est sain une fois que tout le monde comprend les deux côtés", a jugé Kevin Durant face à la presse.

KD oublie un petit détail : Kyrie Irving n'a pas été échangé. Après avoir publiquement effectué la promesse de prolonger à Boston, il a décidé de quitter, en tant qu'agent libre, les Celtics pour les Nets. Une trahison qui ne passe pas du tout dans le Massachussetts...

