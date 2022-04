Kyrie Irving, une amende salée pour son clash avec les fans des Celtics

Le Game 1 du premier tour des Playoffs entre les Boston Celtics et les Brooklyn Nets a été chaud. Essentiellement à cause de la rivalité entre Kyrie Irving et le public du TD Garden. Provoqué et insulté, le meneur des Nets n'a pas cherché à se retenir.

Ainsi, l'ancien des Cleveland Cavaliers a répondu : avec des insultes, des moqueries et même quelques doigts d'honneur. Une attitude qui a ajouté du piment à cette rencontre, surtout avec la performance XXL du natif de Melbourne.

Mais sans surprise, la NBA n'a pas apprécié cette image. Ainsi, Irving a écopé de la sanction financière la plus forte possible : une amende de 50 000 dollars. La raison de cette décision ? "Des gestes obscènes sur le parquet et un langage blasphématoire en direction des spectateurs en tribunes".

A ce moment-là, Kyrie Irving savait parfaitement qu'il s'exposait à une telle sanction. Et même cette amende ne devrait pas le calmer pour les prochains matches à venir à Boston. Surtout si les fans continuent de le provoquer.

En tout cas, avec cette atmosphère et aussi le niveau proposé par les deux formations, cette série s'annonce décidément passionnante à suivre.

