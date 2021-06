Kevin Durant avec Team USA aux JO, à qui la médaille d’argent ?

Comme on pouvait s'y attendre après le fiasco de 2019 au Mondial en Chine, Team USA ne sera pas à Tokyo pour plaisanter. On avait compris que des noms bien plus ronflants allaient rejoindre le groupe de Gregg Popovich pour les Jeux Olympiques. Pas forcément que le médaille d'or serait dans la poche après la révélation des premiers noms. Oui, on sait, la glorieuse incertitude du sport, tout ça... Mais depuis dimanche, les espoirs des autres nations sont éteints. Kevin Durant a décidé de participer à l'aventure olympique avec Team USA.

C'est ce qu'annonce Shams Charania de The Athletic, alors que "KD" est officiellement en vacances depuis l'élimination des Brooklyn Nets en demi-finale de la Conférence Est face à Milwaukee. Kevin Durant joint donc ses forces à celles de Damian Lillard, Devin Booker, Jayson Tatum, Bradley Beal et Draymond Green, alors que Stephen Curry pencherait lui aussi pour un petit séjour japonais.

Team USA aura deux énormes scoreurs supplémentaires pour les JO

Peu importe quels joueurs complèteront le roster de Pop, tout ce que peuvent espérer les adversaires, l'équipe de France y compris, c'est probablement de faire transpirer Team USA plus que de raison. L'exploit de 2019 des Bleus en quarts de finale était admirable, quand bien même les Américains n'avaient pas une équipe de feu. Mais là, si la France ou n'importe quelle autre nation réussit à faire chuter l'ogre, ce sera une prouesse complètement légendaire.

Pour rappel, l'équipe de France affrontera les Etats-Unis dans le groupe A, où figureront aussi le Nigeria, l'Iran et une nation issue du tournoi de qualification de Victoria, donc possiblement le Canada ou la Grèce.

