Kevin Durant est devenu vendredi le troisième basketteur de l’histoire à s’engager à vie avec Nike. Il rejoint ainsi Michael Jordan et LeBron James.

Après Michael Jordan et LeBron James, c’est au tour de Kevin Durant. L’ailier des Suns est devenu, ce vendredi, le troisième basketteur de l’Histoire à signer un contrat à vie avec la marque au swoosh.

Depuis sa draft en 2007, l’ancienne star des Sonics et du Thunder n’a connu aucun autre équipementier. Il a rejoint Nike dès son arrivée en NBA, à 18 ans, lorsque Seattle l’a sélectionné en deuxième position, et n’a jamais bougé. Aujourd’hui, le double champion est devenu une vraie pointure et a définitivement gagné la confiance de son partenaire, avec qui il a déjà sorti 15 chaussures signature, bientôt 16.

"Lorsque j’ai signé pour la première fois avec Nike, je n’aurais jamais pu imaginer l’ampleur que prendrait ce partenariat", a déclaré Kevin Durant dans un communiqué publié sur Boardroom TV.

Les chiffres de ce nouveau contrat ne sont pas encore connus, mais la somme est probablement astronomique. À titre de comparaison, son précédent accord avec la marque était d’environ 300 millions de dollars sur 10 ans. L’entreprise américaine s’est aussi engagée à soutenir les œuvres caritatives de l’athlète, notamment ses projets de rénovation de terrains de basket dans les milieux défavorisés.

Kevin Durant dévoile la KD 16, son prochain modèle signature