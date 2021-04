Kevin Durant dérape encore sur les réseaux sociaux, par ici l’amende

Kevin Durant et la communication, ça fait clairement 50. Depuis son passage aux Golden State Warriors, KD est l'objet de nombreuses critiques qui le suivent encore aujourd'hui. Sauf que son comportement, ses réponses, et même ses actions (remember faux compte Twitter) ne plaident pas en sa faveur. L'ailier des Nets n'aime pas être critiqué, c'est un fait.

La semaine dernière, Durant a eu un échange assez houleux avec l'acteur Michael Rapaport. Ce dernier avait même publié la conversation où bon nombre d'insultes du côté du double champion NBA avec Golden State. Sauf que cela avait été fait via la messagerie privée, et on attendait de savoir si la NBA pouvait sanctionner un joueur qui discute en privé avec une autre personne.

La réponse est oui puisque le MVP 2014 va devoir donner 50,000 dollars à la ligue. Les Nets ont également eu une conversation avec leur joueur sur son langage ("je vais te cracher dessus, sale p***, grosse merde, etc...). Cela fait encore un dérapage pour Kevin Durant sur les réseaux sociaux.

