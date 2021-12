Kevin Durant répond aux doutes sur son temps de jeu XXL

Kevin Durant enchaîne avec les Brooklyn Nets. Quasiment 40 minutes contre les Cleveland Cavaliers (117-112) le 23 novembre, 37 face aux Boston Celtics (123-104) le 25, presque 45 pour défier les Phoenix Suns (107-113) le 28 et enfin 40 pour affronter les New York Knicks (112-110) la nuit dernière.

De retour à son meilleur niveau, l'ailier ne s'économise clairement pas. Une situation qui commence à susciter des débats en NBA. KD, encore limité dans ses minutes l'an dernier, joue t-il trop ? Après sa sérieuse blessure et sa saison blanche en 2019-2020, le joueur de 33 ans doit-il se ménager ?

De son côté, Durant a surtout l'intention de rattraper le temps de jeu.

"Je suis un joueur de basket, j'aime jouer, je veux jouer 48 minutes. C'est comme ça. Je sais que beaucoup de gens, je ne sais même pas s'ils sont inquiets ou non, en discutent. Je pense juste que c'est une conversation à avoir. Car je joue plus de minutes et que je reviens d'une blessure et tout.

Mais j'aime jouer. Si je pouvais convaincre l'entraîneur de me faire jouer toute la seconde période parfois ou de me faire entrer plus tôt dans les quarts-temps, je le ferais à chaque match, peu importe.

Ma vie de basketteur n'est pas si longue, alors je veux en tirer le maximum. Je suis sûr que pour le reste de la saison, je vais essayer de me faufiler dans certains de ces matches de plus de 40 minutes parce que j'aime être sur le terrain", a assuré Kevin Durant devant les médias.