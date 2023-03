Kevin Durant prévient : les gros noms ne suffisent pas…

Récupéré par les Phoenix Suns, l'ailier Kevin Durant a rappelé l'importance de former une véritable équipe pour jouer le titre NBA.

Kevin Durant connait des débuts parfaits aux Phoenix Suns. Deux victoires et deux bonnes performances sur le plan individuel. Sans surprise, la franchise de l'Arizona, déjà performante sans lui, se montre séduisante avec lui.

Mais de son côté, le natif de Washington traverse logiquement une période d'adaptation. Et surtout, avec son expérience, il sait que les Suns ont besoin de progresser, sur le plan collectif, pour réellement viser le titre.

Après le succès contre les Chicago Bulls (125-104) la nuit dernière, KD a lancé un avertissement.

"Nous avons beaucoup de grands noms. Nous avons tellement de gars qui ont réalisé beaucoup de choses dans cette Ligue jusqu'à maintenant. Mais l'important, c'est de savoir comment nous nous rassemblons en tant que groupe. Je pense que c'est un groupe soudé, une organisation soudée. Nous le découvrirons en cours de route", a estimé Kevin Durant face à la presse.

Pour le coup, Kevin Durant sait de quoi il parle. Aux Brooklyn Nets, il a probablement formé l'un des trios les plus intrigants de son époque. Et pourtant, comme on le sait, le projet n'a absolument pas fonctionné.

Aux Suns, il y a tout de même des garanties collectives bien plus importantes.

