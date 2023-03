Les résultats de la nuit en NBA, celle de Mikal Bridges

Magic @ Hornets : 117-106

Trail Blazers @ Hawks : 111-129

Nets @ Celtics : 115-105

Knicks @ Heat : 122-120

Suns @ Bulls : 125-104

Jazz @ Thunder : 103-130

Grizzlies @ Nuggets : 97-113

Pelicans @ Warriors : 99-108

Clippers @ Kings : 127-128

Timberwolves @ Lakers : 110-102

Mikal Bridges et les Nets font le come-back de la saison !

- Menés de 28 points, les Brooklyn Nets semblaient condamnés à la défaite. Mais ils l'ont finalement emporté sur le parquet des Boston Celtics (115-105) ! Il s'agit tout simplement du come-back le plus important de la saison 2022-2023 en NBA.

Et sans surprise, les Nets ont réussi ce retour grâce à un énorme Mikal Bridges : 38 points. Bien épaulé par Cam Johnson (20 points), Spencer Dinwiddie (17 points) ou encore Dorian Finney-Smith (17 points), Bridges a sonné la révolte alors que les Celtics avaient creusé l'écart.

Malgré Jaylen Brown (35 points) et Jayson Tatum (22 points, 13 rebonds), Boston enregistre une seconde défaite en trois matches. Et les Milwaukee Bucks se frottent les mains...

Les Clippers n'y arrivent pas, les Knicks sur un nuage...

- 0-5... Depuis l'arrivée de Russell Westbrook, les Los Angeles Clippers n'arrivent pas à gagner. Cette nuit, ils se sont inclinés face aux Sacramento Kings (127-128). Et pourtant, sur le plan personnel, Westbrook a réalisé un double-double : 27 points, 10 passes décisives.

En l'absence de Kawhi Leonard, Paul George (28 points) a assumé ses responsabilités, et Eric Gordon (21 points) a tiré son épingle du jeu. Problème, les Kings sont sérieux collectivement. En plus de pouvoir compter sur les talents de De'Aaron Fox (33 points) et Domantas Sabonis (23 points, 10 rebonds), Sacramento se montre collectivement solide dans les moments chauds.

Avec un Sabonis propre sur la ligne, George a perdu la bataille du money-time en ratant un panier primé pour la victoire.

Kings hold off the Clippers late 👑 What an ending. pic.twitter.com/rafDOyawBH — Bleacher Report (@BleacherReport) March 4, 2023

L’expérience Westbrook doit prendre fin, et vite…

- A l'inverse, tout va bien pour les New York Knicks ! La franchise new-yorkaise a enchaîné une 8ème victoire consécutive sur le terrain du Miami Heat (122-120). Un succès signé Julius Randle, auteur de 43 points, dont le panier décisif.

Avec un Jalen Brunson (25 points, 8 passes décisives) toujours aussi bon, New York a livré un gros combat avec le Heat. Avec les apports d'Immanuel Quickley (21 points) et RJ Barrett (17 points), les Knicks ont répondu à Jimmy Butler (33 points), Tyler Herro (29 points) et Bam Adebayo (18 points). Et finalement, Randle a été tout simplement trop fort.

OH MY JULIUS RANDLE pic.twitter.com/MOzlwiB7ub — Bleacher Report (@BleacherReport) March 4, 2023

Rudy Gobert fait plier les Lakers, les Warriors enchaînent

- Dans un match important pour la course aux Playoffs, les Minnesota Timberwolves ont pris le meilleur sur les Los Angeles Lakers (110-102). Et dans ce grand rendez-vous, Rudy Gobert (22 points, 14 rebonds) a joué un rôle essentiel pour obtenir cette victoire.

Avec un gros duel à livrer face à Anthony Davis (38 points), le Français ne s'est pas caché pour peser sur les débats. Avec également les apports d'Anthony Edwards (19 points) et de Mike Conley (14 points), les Wolves ont profité des problèmes des Lakers sans LeBron James pour s'imposer.

- Dans le même temps, les Golden State Warriors ont sérieusement relancé la machine... Pour signer une 5ème victoire consécutive, les Dubs ont dominé les New Orleans Pelicans (108-99). Comme souvent sur les derniers matches, Klay Thompson a montré la voie : 27 points.

Avec les jeunes Jordan Poole (18 points), et Jonathan Kuminga (19 points) pour l'épauler, Thompson a fait très mal à des Pelicans en difficulté. Toujours sans Zion Williamson, New Orleans tente bien de résister par CJ McCollum (25 points) ou encore Brandon Ingram (17 points). Mais la période reste compliquée...

Ja Morant pas si "bien" à l'Ouest, les Suns de KD faciles

- Les Memphis Grizzlies ont subi la loi des Denver Nuggets (113-97). Confiant sur la capacité de son équipe à dominer l'Ouest, Ja Morant (27 points, 10 passes décisives) a peut-être connu un retour sur terre face à la meilleure équipe de cette Conférence.

Car si Desmond Bane (19 points) a également répondu présent, les Grizzlies n'ont pas soutenu la comparaison, sur le plan collectif, avec les Nuggets. Comme à son habitude, Nikola Jokic (18 points, 18 rebonds et 10 passes décisives) a réalisé un chantier XXL.

Mais dans le même temps, Michael Porter Jr (26 points), Jamal Murray (22 points), mais aussi Aaron Gordon (13 points) ont fait mal à Memphis.

- Si Mikal Bridges s'éclate aux Brooklyn Nets, les Phoenix Suns s'amusent aussi avec Kevin Durant. Second match pour KD avec sa nouvelle équipe et seconde victoire contre les Chicago Bulls (125-104). En 31 minutes, Durant a inscrit 20 points à 7/10 aux tirs pour rendre une copie très propre.

A ses côtés, Devin Booker (35 points) s'est encore régalé, tout comme Josh Okogie (25 points). Sans surprise aussi, Chris Paul (11 points, 10 passes décisives) semble très facile dans ce contexte. Et en face, le duo Zach LaVine (27 points) - DeMar DeRozan (31 points) était bien trop seul...

Kevin Durant et les Suns, 5 conclusions bien trop hâtives

Première victoire pour Snyder, OKC déroule

- Première victoire pour les Atlanta Hawks de Quin Snyder face aux Portland Trail Blazers (129-111). Lors de ce succès, Dejounte Murray (41 points) a décidé de prendre les choses en mains avec son record en carrière. Une réponse directe à la performance de Damian Lillard (33 points).

Mais contrairement à Lillard, Murray est mieux entouré. Outre Trae Young (23 points, 11 passes décisives), l'ex-joueur des San Antonio Spurs a pu compter sur Deandre Hunter (17 points) et Clint Capela (11 points, 12 rebonds) pour l'épauler. En face, Cam Reddish (25 points) a été le seul à sortir de sa boîte...

- Dans un duel important à l'Ouest pour le Play-In, l'Oklahoma City Thunder s'est relancé en écrasant le Utah Jazz (130-103). Pourtant sans Shai Gilgeous-Alexander, le Thunder a survolé les débats sur le plan collectif.

La preuve avec la répartition de la marque : Jalen Williams (20 points), Luguentz Dort (19 points), Josh Giddey (18 points), Isaiah Joe (17 points) et surtout Aaron Wiggins (27 points) en sortie de banc. Même Lauri Markkanen (20 points, 10 rebonds) n'a pas été en mesure de lutter.

- Enfin, l'Orlando Magic a remporté un duel entre deux formations mal classées contre les Charlotte Hornets (117-106). Grâce à un excellent Paolo Banchero (31 points), les Floridiens ont rapidement creusé l'écart.

Et malgré la réponse apportée par Kelly Oubre Jr (29 points), Cole Anthony (16 points) et Jalen Suggs (15 points) ont eu un bel impact en sortie de banc pour sceller ce succès.

MJ watching the Hornets 😅 pic.twitter.com/KHtP5XklpI — Bleacher Report (@BleacherReport) March 4, 2023

