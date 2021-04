Kevin Durant, encore une blessure qui fait flipper tout le monde

Les Brooklyn Nets ne sont décidément pas épargnés en ce moment. LaMarcus Aldridge a été contraint d’annoncer sa retraite précipitamment à la suite d’un problème cardiaque. James Harden manque lui encore à l’appel en raison d’un pépin aux ischios. Quant à Kevin Durant, à peine revenu après deux mois d’absence, voilà qu’il s’est à nouveau blessé hier soir. L’ailier All-Star est sorti au bout de seulement quatre minutes lors du choc contre le Miami Heat. De quoi donner des frayeurs à tout le monde. En réalité, plus de peur que de mal.

Kevin Durant went back to the Nets locker room after suffering an apparent left leg injury. pic.twitter.com/CgCYni1bsU — SportsCenter (@SportsCenter) April 18, 2021

« Il ressent encore de la douleur. On ne sait pas à quel point c’est sévère », prévenait le coach, Steve Nash.

KD a raté une vingtaine de matches, lui aussi à cause d’une blessure aux ischios. Mais il ne s’agirait là que d’une contusion d’après les premiers éléments rapportés par ESPN. Les New-yorkais espèrent donc pouvoir compter sur leur meilleur joueur pour le prochain match contre les New Orleans Pelicans. Surtout que Kevin Durant n’a même pas l’air vraiment rouillé. Il était à 8 points inscrits hier, sans rater le moindre tir (3 sur 3) avant de rejoindre le vestiaire prématurément. Candidat au MVP en début de saison, il affiche des moyennes de 28 points, 7 rebonds et 5 passes. En revanche, il n'a pu jouer que sept rencontres avec Harden et Kyrie Irving. Un trio fantastique sur le papier mais qui a encore très peu de vécu ensemble sur le parquet.

