Kevin Durant, le bel hommage de PJ Tucker

Cette série entre les Brooklyn Nets et les Milwaukee Bucks (3-3) a eu plusieurs moments chauds. Surtout entre Kevin Durant et PJ Tucker. Régulièrement en défense face à la star des Nets, le joueur des Bucks ne se défile pas.

Au contraire, l'ancien des Houston Rockets se sublime dans ce duel. A "la bagarre", il n'hésite pas à distribuer quelques coups et à jouer "à la limite" pour lutter avec KD. Un gros combat entre les deux hommes, mais aussi un vrai signe de respect.

Avant le Game 7, Tucker a ainsi rendu un bel hommage à son adversaire.

"Je vais mourir sur le terrain. Personnellement, je vis mon rêve. Je ne recule devant rien, je me bats pour chaque centimètre. Je ne comprends pas, tout le monde dit : 'Oh, toutes ces petites choses'. Moi et Kevin, on se bat tous les ans. J'ai défendu face à lui chaque année en Playoffs : Golden State, Oklahoma City, peu importe, saison régulière, Playoffs.

J'adore le garder, j'aime ça. C'est le meilleur marqueur que j'ai jamais vu de ma vie. Je ne comprends pas les gens. C'est mon frère. Nous nous battons. Nous nous battons à chaque match. Et au Game 7, nous allons donc encore nous battre", a prévenu PJ Tucker devant les médias.