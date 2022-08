Kevin Durant va rester aux Nets !

Kevin Durant et son associé Rich Kleiman ont rencontré Sean Marks, Joe Tsai et Steve Nash pour prolonger leur partenariat.

Allez, fin de l'histoire, place au jeu. Enfin presque. Kevin Durant et son associé Rich Kleiman ont décidé qu'il était temps de mettre au moins temporairement la rancœur de côté et de passer du mieux possible à autre chose. Ils ont donc rencontré Joe Tsai, le propriétaire des Brooklyn Nets, Sean Marks, le GM, ainsi que Steve Nash, le coach, pour essayer de s'aligner sur le même objectif : pousser la franchise le plus loin possible la saison prochaine. Les dirigeants new-yorkais ont donc officiellement annoncé que le joueur resterait dans l'effectif.

Cette manœuvre va permettre à l'équipe de respirer. Elle cristallise la couverture médiatique en ces temps assez pauvre en termes d'actualité NBA. Les rumeurs au sujet d'un transfert de Kevin Durant ont rythmé l'intersaison depuis que l'ailier All-Star a demandé son départ, à deux reprises. Mais le prix fixé par les Nets n'a jamais été ne serait-ce qu'effleuré par les éventuelles formations intéressées. Voilà de quoi mettre provisoirement fin aux rumeurs même si, paradoxalement, les Nets pourraient aussi espérer qu'un tel move pousse les candidats à revoir leur offre à la hausse.

Depuis le début, un transfert d'un joueur aussi fort et sous contrat pendant quatre ans paraissait peu probable. Kyrie Irving et Kevin Durant resteront donc quelques mois (années ?) de plus à Brooklyn avec l'ambition de décrocher un titre. C'est peut-être ce qu'il faut pour relancer la machine : jouer et gagner des matches. Parce qu'avec les deux All-Stars et Ben Simmons, les New-yorkais disposent d'un trio tout de même très intéressant sur le papier.

Les Hawks ont cru au père Noël en faisant cette offre pour Kevin Durant