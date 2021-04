Kevin Durant revient, pile quand James Harden s’en va

Kevin Durant n’a joué que 24 matches cette saison. Suffisant pour marquer les esprits et rassurer tout le monde sur son niveau de jeu après un an et demi d’absence suite à une déchirure du tendon d’Achille. Mais ça reste trop peu. La superstar des Brooklyn Nets a besoin de se mettre en rythme. De retrouver des jambes et d’enchaîner les matches avant les playoffs. Sauf que KD, victime d’une contusion, manquait encore à l’appel lors de la défaite de son équipe hier soir.

Plus pour longtemps. Selon son coach, Steve Nash, Kevin Durant est fortement susceptible de faire son retour ce weekend. Soit vendredi soir contre les Boston Celtics, soit dimanche soir contre les Phoenix Suns.

Steve Nash says Kevin Durant could return to play Friday vs. Boston or Sunday vs. Phoenix

"If he progresses at this rate, I think Friday or Sunday would be very possible" pic.twitter.com/6YpUmPF3oJ

— Nets Videos (@SNYNets) April 21, 2021