Décidément, les Brooklyn Nets n’arriveront pas à aligner leur trio de superstars avant le début des playoffs. En effet, James Harden, déjà absent depuis le 5 avril dernier, a ressenti une nouvelle douleur aux ischios au cours de sa rééducation.

« Nous sommes de retour à la case départ », remarque Steve Nash. « On ne sait pas quand il va revenir. »

Le tableau s’assombrit pour la franchise new-yorkaise, qui cumule les pépins physiques depuis le début de la saison. Avec cette rechute, James Harden pourrait manquer encore quelques semaines de compétition. Le candidat au MVP a passé de nouveaux examens hier et les Nets vont aviser un plan de rééducation en fonction des résultats. En attendant, ils sont aussi privés de Kevin Durant, victime d’une contusion dès son retour à la compétition il y a trois jours.

Kyrie Irving est donc la seule star encore valide. Auteur de 32 points et 8 passes, il a mené son équipe à une victoire serrée contre les New Orleans Pelicans la nuit dernière. Mais au-delà des succès et des défaites, au-delà de la première ou la deuxième place de la Conférence Est, ces pépins physiques empêchent les Nets de trouver leur rythme et de vraiment développer des automatismes.

KD, Drew et Harden n’ont joué que sept matches ensemble cette saison. Ils n’en disputeront probablement pas beaucoup plus avant le coup d’envoi des playoffs. Autrement dit, ils vont devoir improviser et apprendre sur le tas. Avec leur talent, ça peut suffire à passer un, deux, voire même trois tours. Mais ça pourrait vraiment poser problème contre des groupes qui se connaissent très bien. Comme celui des Milwaukee Bucks par exemple.

CQFR : Kyrie roi du money time, PG13 en patron