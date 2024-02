Kevin Durant a eu peur pour sa carrière en 2019

Pendant sa carrière, Kevin Durant a été stoppé dans son élan par de sérieuses blessures. Lors des Finales NBA 2019, l'ailier, à l'époque aux Golden State Warriors, a été victime d'une rupture du tendon d'Achille.

Malgré cet énorme coup dur, le joueur de 35 ans a ensuite retrouvé un excellent niveau. Sur les 5 dernières années, KD a su redevenir l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais au moment de cette blessure, il a vraiment pensé au pire.

"C'est à ce moment-là que j'ai su que je ne retournerais probablement plus jamais ici (il est parti aux Brooklyn Nets sur cet été, ndlr). Il y avait 20 000 personnes dans la salle et j'ai entendu un bruit sec. Je me suis dit : 'Oh mon Dieu' et toute ma carrière de basketteur a défilé devant mes yeux.

Tout ce que j'ai fait, tout ce à quoi j'ai pensé, tous mes moments préférés, tous mes mauvais moments, tout a défilé. Et c'est pourquoi, si vous regardez, je suis assis au sol à regarder la foule avant que quelqu'un ne vienne m'aider à me relever.

Parce que je me disais : 'C'est fini cette merde'. Je ne savais vraiment pas ce que j'allais devenir et c'est une sensation angoissante quand on ne sait pas qui on est", a avoué Kevin Durant pour son média Boardroom.

Subir une telle blessure à l'approche de la trentaine peut effectivement être dévastateur. Mais avec son talent, Kevin Durant a surmonté cette épreuve.

