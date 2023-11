Kevin Durant, son rappel sur l’importance de Devin Booker

Depuis le début de la saison, Kevin Durant se démultiplie chez les Phoenix Suns. Face aux indisponibilités de Devin Booker et de Bradley Beal, l'ailier fait de son mieux pour arracher quelques victoires (4 victoires pour 5 défaites).

Cependant, le joueur de 35 ans ne peut pas porter, à lui tout seul, cette équipe. Surtout qu'il a tenu à le rappeler : cette franchise reste celle de Booker. Seulement présent pour deux matches jusqu'à maintenant, Booker manque énormément.

Et KD sait que les Suns ne seront pas performants sans lui.

"Booker fait fonctionner cette équipe. Sans lui, nous ne pouvons pas aller où nous le voulons. Il met tellement de pression sur les défenses adverses. Puis il peut défendre sur plusieurs positions. Il nous manque tellement", a ainsi souligné Kevin Durant face aux médias.

Clairement, dans la construction de l'effectif, les Suns ont besoin d'un Big Three présent et performant. Et Devin Booker, avec un statut de leader, incarne une pièce tout simplement indispensable. Sans lui, on voit bien évidemment les énormes limites de ce groupe.

Reste à savoir si son retour va pouvoir changer la dynamique des Suns. Et en attendant, Kevin Durant va faire son maximum...

Kevin Durant encense Victor Wembanyama après sa nuit magique