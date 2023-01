Kevin Durant réclame des stars au Slam Dunk Contest

Le Slam Dunk Contest est en train de tomber complètement dans l'oubli. Autrement fois un moment culte du All-Star Weekend, l'évènement passionne de moins en moins. Et ça se voit rien qu'en lisant les noms des participants du prochain concours : Shaedon Sharpe, Kenyon Martin Jr, Mac McClung et peut-être Trey Murphy. On pourrait rétorquer que l'essentiel reste de voir des dunks spectaculaires et que ces gars-là feront peut-être le spectacle. Mais ce qui a rendu le SDC aussi populaire, ce sont justement les duels impliquants Michael Jordan, Dominique Wilkins, Vince Carter, Kobe Bryant, Zach LaVine et Aaron Gordon, etc.

"Je pense que les stars doivent revenir", confie Kevin Durant. "Quand j'étais gamin, j'avais l'impression qu'il y avait des stars chaque année."

Les quatre derniers vainqueurs du concours sont Obi Toppin, Anfernee Simons, Derrick Jones Jr et Hamidou Diallo. C'est sûr que ça manque de top player. KD a même nommé Ja Morant et Zion Williamson. Un duel entre les deux "freaks", draftés 1 et 2 en 2019 et anciens coéquipiers au lycée, entraînerait sans doute une sacrée hype.