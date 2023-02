Avec Kevin Durant, Devin Booker et les Suns ont des raisons d’être “excités”

Les supporters des Phoenix Suns n’ont pas rêvé. Kevin Durant est bel et bien là, dans l’Arizona. Il n’a pas encore joué avec sa nouvelle équipe mais la superstar s’est déjà entraînée avec les couleurs oranges et mauves de la franchise. Il a aussi assisté à la victoire contre les Sacramento Kings la nuit dernière. Alors peut-être que si, peut-être qu’ils peuvent justement se mettre à rêver. Parce que cette équipe très talentueuse prend une toute autre dimension avec l’arrivée de l’un des cinq meilleurs joueurs du monde. Devin Booker ne cache pas sa joie.

« C’est dur de mettre des mots sur les émotions. C’est excitant d’être ici. (…) Nous étions la risée de la NBA quatre ou cinq ans en arrière. Nous sommes très fiers de la manière dont nous nous sommes relevés, de ce que nous avons construit. Le fait que Kevin ait voulu venir ici témoigne de ce que nous avons accompli », confie l’arrière All-Star, auteur de 32 points mardi soir.

Les Suns ont un effectif taillé pour aller au bout, et ce éventuellement dès leur première saison. Cette équipe est passée à deux victoires du titre en 2021 et elle a fini en tête de la ligue en 2022 (avant de s’écrouler au second tour des playoffs contre les Dallas Mavericks). Les pertes de Mikal Bridges et Cam Johnson sont évidemment importantes mais Kevin Durant va pouvoir les remplacer sans que Monty Williams change vraiment son dispositif.

Chris Paul retrouve du rythme sur cette fin de saison, Booker est enfin en bonne santé, Ayton performe, KD va revenir… ça se goupille plutôt bien. Phoenix a gagné 11 de ses 14 derniers matches et occupe pour l’instant la quatrième place, avec une vraie chance de finir sur le podium de la Conférence Ouest en fin de saison. Et ça ne fait sans doute que commencer.

