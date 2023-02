Kevin Durant, les coulisses d’un MEGA deal

Dans le plus grand des secrets, le trade de Kevin Durant des Brooklyn Nets aux Phoenix Suns s'est joué dans les coulisses.

A la surprise générale, Kevin Durant a pris la direction des Phoenix Suns lors de la deadline des trades. Sur le papier, après le départ de Kyrie Irving aux Dallas Mavericks, l'ailier devait plutôt rester aux Brooklyn Nets.

D'ailleurs, il s'agissait de la tendance. Il n'y avait absolument aucune rumeur concernant un échange de KD. Puis la bombe. Sous les coups de 7h jeudi, Adrian Wojnarowski a annoncé le mega deal entre les Nets et les Suns.

Une vraie surprise sur le plan médiatique. Pourtant, en coulisses, les tractations ont débuté dès lundi. Avec une demande de la part du natif de Washington de mettre les voiles, selon les informations du média ESPN.

Kevin Durant a demandé de la discrétion

En effet, comme l'été dernier, Durant a bel et bien demandé son départ des Nets. Avec son agent, il a ainsi réclamé un trade à son GM Sean Marks. Mais cette fois-ci, il n'avait qu'une seule idée en tête : partir pour la Conférence Ouest et les Phoenix Suns.

Cependant, contrairement à Irving, KD n'a pas installé un bras de fer avec Brooklyn. Chez les deux parties, il y avait une vraie envie de collaborer ensemble pour trouver une solution. Et surtout, les deux camps ne voulaient pas d'un nouveau feuilleton sur le plan médiatique.

Ainsi, l'ex-star de l'Oklahoma City Thunder a également imposé une condition : une discrétion totale, des discussions privées et aucune enchère entre ses prétendants. Fatigué par les spéculations et les débats autour de lui, il voulait s'éviter de se retrouver au centre de toutes les attentions.

D'ailleurs, pour illustrer le climat "sain" des échanges entre Durant et les Nets : il était prêt à rester. En amont des pourparlers avec les Suns, il avait donné sa parole. Sans un accord intéressant pour Brooklyn, il allait disputer l'exercice 2022-2023 en se motivant pour gagner avec l'effectif actuel.

Un engagement apprécié par les Nets, bien conscients que la séparation devenait inévitable. Que ce soit dès maintenant ou l'été prochain.

"A un moment, il y a simplement eu de la fatigue. Il y avait trop de 'drama'. Trop d'incertitude", a rapporté une source proche de Brooklyn.

Avec une volonté commune de trouver une solution, les discussions ont ensuite été lancées avec les Suns.

Podcast #77 : Kevin Durant aux Suns, la NBA prend feu à la deadline

Le deal a été proche de capoter...

Et bien évidemment, un deal pour l'un des meilleurs joueurs de la NBA n'est pas simple à trouver. Car si Brooklyn avait une réelle envie "d'arranger" KD, la franchise se trouvait en position de force. Avec un contrat jusqu'en 2026 pour la superstar, les Nets n'avaient aucune urgence à l'échanger.

Ainsi, Marks n'a pas franchement été tendre dans les négociations avec Phoenix. Dès le début, il a ainsi été clair : 4 choix (non protégés) au premier tour de la Draft ; un swap (non protégé) en 2028 ; Mikal Bridges et Cameron Johnson. Avec un message direct : aucune négociation acceptée sur tous les points mentionnés.

Sans surprise, les Suns ont accusé le coup. Ils ont essayé de gratter... Retirer Bridges, retirer un pick, mettre des protections... Un immense NON de la part des Nets sur toutes les tentatives. Une situation bloquée avec un accord peu probable à ce moment-là.

Pour autant, encore une fois, il n'y avait aucune animosité dans les discussions. Et les deux formations avaient l'envie de s'entendre. Finalement, sous l'impulsion du nouveau propriétaire Mat Ishbia, qui a directement contacté son homologue des Nets Joe Tsai (les deux ont une excellente relation), Phoenix a relancé une offensive.

En acceptant toutes les conditions imposées par Brooklyn. Fin de l'histoire ? Pas du tout. Au dernier moment, les Nets ont réclamé Jae Crowder ! Problème, les Suns avaient prévu de l'envoyer ailleurs pour compléter l'effectif en plus de KD. Et cette demande a été proche de représenter un "deal-breaker".

Depuis plusieurs heures, les Suns ont même changé de cible ! Phoenix avait quasiment un deal en place, avec les Atlanta Hawks et les Detroit Pistons, pour mettre la main sur l'intérieur John Collins. Une piste appréciée en interne depuis plusieurs mois. Mais un joueur qui n'arrive pas à la cheville de Durant...

Et pour son arrivée à la tête de l'équipe, Ishbia voulait frapper très fort.

"C'est tellement rare d'avoir la chance de pouvoir monter un trade pour l'un des 5 meilleurs joueurs de la Ligue", a répété le boss des Suns à ses amis.

Encore une fois, le nouveau patron des Suns va donc s'impliquer : Crowder peut intégrer la transaction. Et cette fois-ci, Kevin Durant pouvait bel et bien débarquer dans l'Arizona.

Kevin Durant à Phoenix : les gagnants et les perdants du trade