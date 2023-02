Podcast #77 : Kevin Durant aux Suns, la NBA prend feu à la deadline

On attendait que la deadline des trades soit passée pour revenir en détails sur les moves les plus importants de ces derniers jours, en particulier celui qui a conduit Kevin Durant jusqu'aux Phoenix Suns. Une transaction qui change le visage de la NBA et dont Théophile Haumesser, Antoine Pimmel et Shaï Mamou ont discuté dans ce deuxième épisode de la semaine après celui consacré à Kyrie Irving.

#Podcast 76 : Qui sont les gagnants et les perdants du trade de Kyrie ?

Le sommaire

00:00 - Intro

00:25 - Les Nets ont-ils bradé Kevin Durant ?

12:32 - Les Suns sont-ils désormais les favoris pour le titre ?

31:43 - Du mieux du côté des Lakers ?

40:20 - Les Wolves peuvent-ils redresser la barre ?

48:52 - Les Clippers se sont encore renforcés

55:38 - L'aveu d'échec des Warriors

01:05:13 - Les Blazers parmi les grands perdants de la deadline

01:11:12 - Les Raptors n'ont finalement pas bougé

01:16:24 - Outro