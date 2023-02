Kevin Durant à Phoenix : les gagnants et les perdants du trade

Kevin Durant est un joueur des Phoenix Suns. On s'est penché sur les implications de ce trade qui bouleverse bien évidemment le paysage en NBA.

Les Brooklyn Nets : perdants

Avec le départ de Kyrie, on les avait étiquetés "gagnants" il y a quelques jours. On avait promis que ça changerait en cas de départ de Kevin Durant, que l'on imaginait forcément catastrophique pour eux. C'est le cas aujourd'hui. Accepter la requête d'un joueur qui a encore trois ans de contrat et qui est en partie responsable de la situation dans laquelle se trouve la franchise - que ce soit de manière active ou passive - et lui faire le cadeau de l'envoyer exactement là où il voulait atterrir, c'est... étonnant.

Il y avait de quoi faire une campagne de playoffs a minima correcte avec ce groupe et KD. Il y avait aussi toujours le temps de se poser sur la situation pendant l'intersaison et, éventuellement, de décider qu'il était temps de se séparer. Là, en termes de contrepartie, on est quand même pas sur de la folie furieuse. Mikal Bridges et Cam Johnson sont de très bons joueurs et récupérer des premiers tours de Draft est toujours intéressant. Sauf que les Suns ont Kevin Durant et Devin Booker, ce qui leur permet, a priori, de ne pas prétendre à la loterie pendant quelques années...

Il est presque également trop tard pour tanker totalement, tant les équipes les plus faibles de la ligue ont pris de l'avance dans la Wembanyama Race. Non, définitivement, on ne comprend pas...

Le projet des Nets : au cimetière

Tout ça pour ça.

Kevin Durant : gagnant et perdant

Forcément, passer d'une équipe où toute la responsabilité de la victoire est sur ses épaules, à un groupe qui a été en Finales NBA en 2021 et compte dans ses rangs Devin Booker et Chris Paul, c'est sportivement plus agréable. Jacque Vaughn a fait du bon travail depuis qu'il est là, mais ce n'est pas lui faire injure que de dire que Monty Williams, c'est un cran au-dessus. Phoenix est aussi la destination que KD avait mise en première position de sa liste lorsqu'il avait demandé son trade la dernière fois. En ça, KD est gagnant.

Moralement, par contre... Fuir un projet dont on a été l'un des architectes, même après le départ de Kyrie, qui laissait envisager la possibilité d'une reconstruction sereine et ambitieuse, c'est triste.

Les Phoenix Suns : gagnants

Sur le papier, l'arrivée de Kevin Durant est évidemment phénoménale. Un trio KD-Booker-CP3, avec Deandre Ayton s'il est bien luné, c'est tout de même assez violent en théorie. Là où il faudra être prudent, c'est qu'il y a une nouvelle alchimie à trouver sans deux joueurs très importants de ces dernières saisons à Phoenix : Mikal Bridges et Cam Johnson. Les Suns ont deux mois et demi, jusqu'aux playoffs, pour que l'intégration se passe bien et qu'une dynamique s'installe.

En plus de KD, les Suns récupèrent TJ Warren, qui apportera du scoring en sortie de banc. Certes, James Jones a hypothéqué une partie de l'avenir de la franchise en dealant trois futurs premiers tours notamment, mais à chaud on peut se dire que ce n'est pas totalement déraisonnable.

Mikal Bridges : perdant

A part le fait de se rapprocher de sa Pennsylvanie natale, on ne voit pas bien en quoi ce trade peut être réjouissant pour celui qui est l'un des meilleurs ailiers two-way de la NBA. On ne sait jamais quand le train des Finales va repasser et quitter un groupe qui ambitionne de les retrouver pour un autre qui aura du mal à se qualifier pour les playoffs dans les prochaines années, ça pique. Brooklyn n'est peut-être qu'une étape avant de rebondir ailleurs rapidement, même si son contrat court jusqu'en 2026...

Chris Paul : gagnant

Certes, CP3 est sur le déclin, mais dans l'optique de rejouer des Finales NBA avant la fin de sa carrière, cette arrivée de Kevin Durant est une excellente nouvelle et il va pouvoir donner toute l'énergie qu'il lui reste pour atteindre cet objectif. Les Suns auront un peu moins besoin de son scoring, mais toujours autant de son playmaking et de sa défense.

Devin Booker : gagnant et perdant

Quand on veut remporter un titre, voir le meilleur attaquant de sa génération - pour ne pas dire plus - débarquer dans l'équipe, c'est une bénédiction. Par contre, en stricts termes d'ego (et on sait qu'en tant que fan hardcore de Kobe, Devin Booker en a), il est à peu près certain qu'une partie de lui regrette de ne pas avoir pu faire gagner Phoenix avant, comme franchise player exclusif.

Les 12 autres équipes de l'Ouest qui ne tankent pas : perdantes

La Conférence Ouest est archi-serrée cette saison et là, une équipe ajoute Kevin Durant à son effectif dans le plus grand des calmes...

Mat Ishbia : gagnant

Le nouveau propriétaire vient tout juste de récupérer les clés du camion et le voilà déjà avec un gros coup à son actif. Il n'a vraisemblablement pas trop de temps à perdre...

Jae Crowder : gagnant

Le type est dans un placard depuis 6 mois. Il va enfin pouvoir rejouer au basket. Enfin, sauf si Brooklyn le trade ou le coupe tout de suite, ce qui est une possibilité...

Adrian Wojnarowski : gagnant

Le boss est de retour. C'est lui qui a balancé la bombe et les détails du trade de Kevin Durant en premier ce matin, alors que Shams Charania dominait plutôt le game récemment. Théorie : Woj a envoyé Kay Adams en mission pour séduire Shams et lui faire perdre du temps sur la recherche de scoops. Un vrai move d'old gangster.

Shams with the juice 😂🔥 pic.twitter.com/NRX3J4KXBF — NBACentral (@TheNBACentral) February 2, 2023

Ben Simmons : incertain

On avait l'impression qu'il serait le premier à sauter avant la deadline, mais ce sont finalement Kyrie et KD qui sont partis. Les Nets peuvent toujours le faire partir avant ce soir, mais il est aussi possible que dans ce nouveau décor, avec beaucoup moins de pression sur le plan collectif et individuel, il retrouve un peu de vie et de sérénité.